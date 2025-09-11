сегодня в 07:29

Ангар загорелся на площади 1,8 тыс кв м в округе Истра

Пожарные тушат возгорание, которое произошло в ангаре в округе Истра, огонь охватил площадь 1,8 тыс. кв. м, сообщается на сайте ГУ МЧС РФ по Подмосковью.

Сигнал поступил от очевидца в 04:10 четверга. Горел ангар на площади 1750 кв. м по адресу: Волоколамское шоссе, дом 37. В 04:24 прибыли первые пожарные, ранг возгорания объявили 1БИС.

В 06:10 огонь локализовали на площади 1,8 тыс. «квадратов». В 07:07 потушили открытое горение.

Информация о погибших и пострадавших в данном ЧП уточняется.

На тушение привлекали 29 человек и 12 единиц техники, в том числе от МЧС: 8 человек и 4 единицы техники.

За минувшие сутки в Московской области произошло 22 пожара. На вызовы выезжали 193 человека и 55 единиц техники.