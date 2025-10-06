В Хорватии ядовитая гадюка укусила возвращавшегося со встречи бизнесмена, начала биться о землю и умерла. Мужчину спасло то, что он напился спиртным — алкоголь попал в организм змеи и убил ее, сообщает «Царьград» со ссылкой на Newsbar.hr.

Происшествие случилось днем в регионе Имотски. Бизнесмен возвращался навеселе со встречи и прогуливался по лесу, но внезапно почувствовал резкий «укол» в ногу. Он обернулся и заметил, что его укусила змея, которая сразу же начала шататься и беспорядочно биться о землю. В итоге рептилия умерла.

Позже хорват обратился к медикам и выяснил, что на него напала ядовитая гадюка. Пострадавшего спасло то, что он был пьяным — чешуйчатая впитала в себя алкоголь и умерла от передозировки. На самого мужчину яд не подействовал.

«Мы измерили концентрацию алкоголя, достигшую организма гадюки, — она составила 5,1 г/кг. Такой уровень могут пережить немногие живые существа», — рассказал врач местной больницы Мате Дрнич.

