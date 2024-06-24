Андрей Воробьев: сотрудники МЧС продолжают локализовывать пожар во Фрязине

«Приехал на место пожара во Фрязино. Сейчас тут работает следственно-оперативная группа, сотрудники МЧС продолжают локализовывать пожар. Площадь возгорания выросла до 5 тыс. квадратов — есть угроза распространения на все здание. Задействовано более 130 человек и 50 единиц техники», — написал Воробьев в своем Telegram-канале.

По его словам, помещения здесь арендовали 30 компаний — на момент пожара у двоих из них тут были сотрудники. В здании также были кислородные баллоны, которые спровоцировали взрывы. Это привело к обрушению перекрытий.

«Сложность в том, что в центральной части здания находится лифтовая шахта. Воздуховоды были расположены таким образом, что ускорили возгорание. К этой минуте точно известно, что при попытке спасись из окна выпрыгнули двое мужчин — к сожалению, они погибли. Судьба двух женщин, которые были на 8-м этаже, уточняется. В больнице находится 1 человек — мужчина 34 лет, сейчас он на ИВЛ», — отметил губернатор.

Возбуждено уголовное дело, прокуратура устанавливает обстоятельства возгорания. Жертвами пожара в подмосковном Фрязине, по предварительным данным, стали восемь человек.