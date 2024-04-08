Андрей Воробьев: мы должны быть во всеоружии в пожароопасный сезон

Губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что более 40% территории региона составляют леса, поэтому власти должны быть во всеоружии в пожароопасный сезон. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Подмосковья.

В области пожароопасный сезон начался 1 апреля. Воробьев на ВКС с членами регионального правительства и главами городских округов обсудил, как ведется эта работа, чтобы избежать рисков возникновения лесных пожаров.

«По прогнозам лето в нынешнем году будет жарким. Это хорошо для тех, кто проводит отпуск и каникулы у нас. Но вместе с тем, напоминаю, что почти 43% территории в Подмосковье — леса, поэтому нам необходимо быть во всеоружии, когда наступит теплая погода», — подчеркнул глава области.

По его словам, в указанной работе властям региона нужно продолжать применять умные системы — видеонаблюдение, искусственный интеллект. Также следует вести мониторинг лесов, особенно удаленных территорий, и там, где регулярно наблюдается пал травы.

Особый контроль

Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области

На особом контроле в Московской области находятся шесть территорий, которые в последние годы наиболее часто были подвержены лесным пожарам. Это городские округа Орехово-Зуевский, Балашиха, Воскресенск, Егорьевск, Раменский и Богородский.

Глава регионального комитета лесного хозяйства Евгений Агулов отметил, что не только там, но и во всех остальных округах до начала лета проведут необходимые профилактические мероприятия.

«Наибольшая опасность возникновения пожаров приходится на май и август. Весной это может коснуться городских округов Орехово-Зуевский, Балашиха, Воскресенск, Раменский, Богородский, Егорьевск. А в последний летний месяц затронут южную часть Подмосковья: Ступино, Серпухов, Чехов, Подольск, Зарайск и Кашира», – сказал Агулов.

В регионе уже полным ходом идут профилактические работы. Так, всего в этом году планируется сделать свыше 5,6 тыс. км минерализованных полос, провести ремонт около 290 км лесных дорог, установить 573 аншлага и шлагбаума. Регулярно специалисты будут патрулировать более 2,8 тыс. маршрутов.

На территории Подмосковья располагаются около 200 легко воспламеняемых участков, который заняты лесными культурами. Больше всего их находится в округах Орехово-Зуевский, Балашиха и Солнечногорск. Чтобы уменьшить там риск возникновения пожаров, дополнительно создано 53 пункта рассредоточения техники. Еще было организовано 89 маршрутов патрулирования, появился резерв в 290 единиц техники для подвоза воды.

Особое внимание уделено так называемым смежным территориям – например, сельхозугодьям на границе с лесом, где происходит пал травы. В области более 150 таких участков. Контроль за ними ведется вместе со специалистами подмосковного главка МЧС РФ и муниципалитетами.

Причины пожаров

Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области

На совещании рассмотрели и причины возникновения пожаров. Основной было назван человеческий фактор. Поэтому в регионе большое внимание уделяется информированию жителей. Так, в школах проводят открытые уроки и беседы. При обнаружении возгорания в лесах следует позвонить на единый номер службы спасения 112.

Жителей и гостей Московской области также настоятельно просят при посещении лесов не разводить костры в неположенных местах, не сжигать мусор, не устраивать палов сухой травы, не бросать непотушенные спички и окурки. нарушителям правил пожарной безопасности грозит как административная, так и уголовная ответственность. Штраф может составить от 5 тыс. до 2 млн рублей.

Еще в лесах Подмосковья работают фотоловушки. С помощью них власти выявляют нарушителей пожарной безопасности, они наблюдают за территорией круглосуточно.

«Фотоловушки, фиксация правонарушений, наказание – по-другому здесь нельзя. Только так можно отбить у людей охоту мусорить и разжигать костры в неположенных местах», – сказал начальник МЧС РФ по региону Сергей Полетыкин.

В майские праздники и летом жители Подмосковья и столицы любят выезжать на природу, устраивать пикники. Это повышает риск возникновения возгораний. Для пикников в регионе специально оборудовано 1076 безопасных мест. В текущем году планируется добавить еще 24 пикниковые зоны. Места для их расположения впервые выберут жители на портале «Добродел». Все участки для пикников подобраны в самых пожароопасных округах области.