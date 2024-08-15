Амурский тигр напал на сотрудника самарского зоопарка

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В Самаре амурский тигр напал на сотрудника зоопарка. Пострадавшему потребовалась медицинская помощь, сообщает РИА Новости .

Инцидент произошел 15 августа. Хищник нанес травму сотруднику, который обслуживал вольер. В пресс-службе самарского зоопарка отметили, что пострадавшему оказали первую медицинскую помощь, его здоровью ничего не угрожает.

В Минздраве Самарской области уточнили, что сотрудник находится в больнице в состоянии средней степени тяжести.

По факту случившегося проводится проверка прокуратурой Самары. Выясняется, при каких обстоятельствах тигр напал на сотрудника, и были ли соблюдены требования законодательства об охране труда и об ответственном обращении с животными.

В пресс-службе самарского зоопарка добавили также, что в ближайшее время со всеми сотрудниками проведут дополнительный инструктаж по соблюдению техники безопасности, дабы сократить возможность повторения подобного инцидента.

Вопрос о мерах прокурорского реагирования будет решен по результатам проверки.