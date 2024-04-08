Появилось документальное подтверждение, что в атаках на Белгородскую область принимали участие американцы. Они были частью рейдовых групп во время нападения на земле, сообщил военный корреспондент Евгений Поддубный в своем Telegram-канале .

По его словам, подтверждение носит комплексный характер. При этом пока неизвестно, были это обычные наемники или так называемые «отпускники». Поддубный считает, что под видом «добровольцев» могут скрываться командированные специалисты.

«Понятно, что участие в боевых действиях на земле — это вершина айсберга, сколько Джонов, Бенов и Крисов занимаются связью, боевым управлением, артиллерийскими системами, разведкой, планированием, мы узнаем позже», — написал военный корреспондент.

Он предполагает, что западные кураторы Киева рассматривают участие американцев в атаках в качестве морально-психологической поддержки ВСУ. Однако Поддубный подчеркнул, что «ребята из-за океана» тоже умирают быстро.

«В атаках на Белогорье участвовали не только американцы, еще румыны, есть сведения о французах. Хлебнули земли все. Большая часть с летальным исходом. Опыт боевых действий на Большом Востоке — это плохой опыт для СВО», — добавил Поддубный.

Ранее военкор сообщал, что российские военные уничтожили вертолет UH-60 Black Hawk производства США, на борту которого находился десант. Высадка с вертолета планировалась в российских Козинках, чтобы создать видимость контроля над ними.