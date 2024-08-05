Американский политолог: истребители F-16 давно устарели

По словам политолога, истребители являются устаревшими самолетами.

«Они теоретически, будут противостоять лучшей системе ПВО в мире, что однозначно и бесспорно доказано», - сообщил он.

Политолог рассказал, что главная из проблем, с которой столкнется Украина при эксплуатации F-16, - это постоянный риск уничтожения истребителей в случае их приближения к линии боевого соприкосновения.

ВС России продолжают проведение СВО на территории Украины.