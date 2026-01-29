Американский политик убил жену и 10 лет обманывал следствие

Калифорнийский политик Майкл Леон стал фигурантом дела об убийстве собственной жены спустя десятилетие, в течение которого он обманывал правосудие. Тело погибшей Бренды Леон нашли в 2015 году, но тогда так и не смогли доказать, что убийство совершил ее муж, сообщает «Царьград» со ссылкой на New York Post.

Леон долгие годы вводил в заблуждение свою семью и следственные органы, и лишь теперь ему предъявлено обвинение в убийстве его супруги.

Тело Бренды Леон было найдено в ее доме в 2015 году. Обнаруженная предсмертная записка изначально склоняла следствие к версии о суициде. Однако дочери погибшей не согласились с таким заключением. В 2021 году они инициировали судебный иск, утверждая, что их мать стала жертвой некоего преступника, обозначенного в документах как Джон Доу.

Повторное расследование привело к обнаружению электронных улик, подтверждающих подозрения дочерей относительно насильственной смерти их матери.

В январе 2026 года виновным признали их отца — Майкла Энтони Леона, известного в Калифорнии политика, ранее претендовавшего на пост мэра города Антиок. По версии следствия, он совершил убийство своей жены, после чего сфабриковал предсмертную записку и другие улики.

Полиция воздерживается от раскрытия деталей дела, подчеркивая, что обвинение основано исключительно на электронных данных, а ДНК-экспертиза не проводилась.

В период предвыборной кампании Леон представлял себя как обычного человека из народа, которому не чужды проблемы простых горожан. Однако на выборах он получил лишь около 1700 голосов, заняв последнее место.

В настоящее время Леон находится под стражей. Суд установил сумму залога в размере 1 млн долларов. В случае признания виновным ему грозит наказание от 50 лет тюремного заключения до пожизненного срока.

