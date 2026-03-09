Американская система ПВО по ошибке ударила по жилым домам в Бахрейне

Ракета Patriot из системы ПВО США по ошибке ударила по жилым домам в столице Бахрейна Манаме, сообщает РИА Новости .

Иракский телеканал Rudaw разместил у себя видео из соцсетей с ракетой, которая после запуска резко упала вниз на жилые дома. В результате данного ЧП пострадали несколько человек.

По информации Минздрава, 32 человека пострадали в ночь на понедельник из-за атаки в районе Ситра. Четверо пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

Каждая ракета-перехватчик Patriot системы ПВО обходится в 4 млн долларов. Ей оборудована база пятого флота ВМС США в Манаме.

Военная операция США и Израиля против Ирана, стартовавшая 28 февраля, привела к ликвидации высших руководителей государства, в числе которых были верховный лидер аятолла Али Хаменеи и командующий Корпусом стражей исламской революции Мохаммад Пакпур. В ответ на это КСИР осуществил масштабные ракетные обстрелы израильской территории, а также американских военных объектов.

