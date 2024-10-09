Алаудинов заявил, что спокойно относится к задержанию адвоката Шапиро

«Если он виновен, то соответствующие органы разберутся. Однако еще никто не отменял презумпцию невиновности», — написал Алаудинов в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что Шапиро был одним из адвокатов, которые занимались делом по его отравлению в феврале прошлого года. Кроме того, юрист не один раз оказывал значительную помощь бойцам в зоне СВО, она поступала в виде автотранспорта, устройств РЭБ, связи, обмундирования и другого.

Как подчеркнул командир спецназа, вина адвоката в порядке, который установлен законом РФ, еще не доказана. А при вынесении обвинительного приговора суда Алаудинов все равно останется благодарен ему за помощь военным.