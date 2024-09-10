Алаудинов заявил, что драка с чеченцами в Анапе произошла из-за девушки

Командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов считает, что драку в Анапе могло спровоцировать оскорбление со стороны девушки. По его словам, девушка грубо высказалась о том, как чеченцы воюют в зоне СВО, сообщил он в своем Telegram-канале .

«Мы, чеченцы, тиктокеры, и что нас, оказывается, укропы тут, мы от них бежим толпами», — сказал он.

Ранее в Краснодарском крае группа кавказцев избила туристов около одного из кафе. Местные парни хотели познакомиться с девушкой, которая в этот момент гуляла со своим молодым человеком.

Инцидент произошел вблизи кафе «Клим» на Пионерском проспекте в Анапе. По словам пострадавших, друзья приехали в город-курорт, чтобы отдохнуть компанией: четыре девушки и двое парней.

Во время прогулки к одной из девушек начал приставать мужчина и просить номер телефона. Ребята ему вежливо отказали, однако за это их жестоко избили толпой.