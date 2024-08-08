Алаудинов: скоро силы ВСУ в Курской области будут уничтожены
Командир спецназа «Ахмат» сообщил об усилении в Курской области
Командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов сообщил об усилении чеченских подразделений в Курской области.
«Я уже нахожусь в Курской области, и спецназ „Ахмат“. Потихоньку мы уже здесь нарастились», — сказал Алаудинов.
По его словам в регионе «ничего критического не произошло».
ВСУ, отметил офицер, перебросили в курское пограничье силы, переброшенные от белорусской границы.
Ранее Минздрав России сообщил о 31 раненом мирном жителей в ходе атак ВСУ,