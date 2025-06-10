Алаудинов: идут поиски виновных в стрельбе из гранатомета в Судже

Командир спецназа «Ахмат», замначальника Главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-лейтенант Апти Алаудинов заявил, что в Курской области начались поиски виновных в стрельбе из гранатомета в Судже. Личность непосредственно стрелявшего младшего сержанта военной комендатуры уже установлена, он погиб в ДТП, сообщает «Царьград» .

«Идут поиски тех, кто совершил данный акт стрельбы, и при их обнаружении, надеюсь, они будут переданы спецназу „Ахмат“. Я предоставлю им место на передовой, где они смогут испытать боевой опыт, и обещаю, что после этих событий они вряд ли захотят стрелять из гранатомета», — заявил Алаудинов.

Ранее в СМИ появились кадры, на которых человек в российской военной форме производит выстрел. На его одежде можно заметить шеврон с буквами «ВК»: он символизирует принадлежность к военной комендатуре.

Накануне вечером исполняющий обязанности губернатора региона Александр Хинштейн сообщил о проведении проверки в связи с инцидентом. В результате правоохранители обнаружили младшего сержанта 158-й военной комендатуры, который погиб в результате ДТП в начале июня, когда пытался скрыться от ГАИ.