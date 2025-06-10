Хинштейн: стрелявший из гранатомета по домам в Судже военный погиб в ДТП

Военнослужащий, который целенаправленно стрелял из гранатомета по домам в Судже, погиб в результате ДТП, сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.

«Урок всем, вне зависимости от религии. <…> За свои действия он уже ответит на другом суде», — написал Хинштейн в своем Telegram-канале.

Он подчеркнул, что в Сети распространяется видео, на котором мужчина в военной форме Вооруженных сил РФ стреляет из гранатомета по гражданской инфраструктуре в Судже. Выстрел едва не попал в храм, но зацепил жилые постройки.

По словам главы региона, после просмотра видео он обратился в органы военного управления и военной прокуратуры. При это ведомства уже завершили проверку по факту случившегося. Выяснилось, что стрелком являлся младший сержант 158-й военной комендатуры.

Хинштейн добавил, что в начала июня военнослужащий погиб в результате аварии, когда пытался уйти от преследования сотрудников Госавтоинспекции.

Ранее ВСУ ударили американскими ракетами HIMARS по культурно-досуговому центру в Рыльске Курской области.