ВСУ ударили HIMARS по культурно-досуговому центру в Рыльске Курской области
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Один человек погиб в результате удара ВСУ по Культурно-досуговому центру им. Д. Гранина в Рыльске Курской области, сообщает Mash.
Украинские силы атаковали город, выпустив четыре ракеты HIMARS. Удары были нанесены около 11:00. Внутри учреждения в этот момент были люди.
В результате прилета в здании начался пожар. Из-за атаки погиб один сотрудник, еще трое пострадали.
Пострадавших эвакуировали. Ими занимаются медики.
Ранее в День святой Троицы ВСУ атаковали Успенский собор в Рыльске. Момент происшествия попал на видео.