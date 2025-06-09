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ВСУ ударили HIMARS по культурно-досуговому центру в Рыльске Курской области

Один человек погиб в результате удара ВСУ по Культурно-досуговому центру им. Д. Гранина в Рыльске Курской области, сообщает Mash .

Украинские силы атаковали город, выпустив четыре ракеты HIMARS. Удары были нанесены около 11:00. Внутри учреждения в этот момент были люди.

В результате прилета в здании начался пожар. Из-за атаки погиб один сотрудник, еще трое пострадали.

Пострадавших эвакуировали. Ими занимаются медики.

Ранее в День святой Троицы ВСУ атаковали Успенский собор в Рыльске. Момент происшествия попал на видео.