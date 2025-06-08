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В День Святой Троицы ВСУ атаковали Успенский собор в Рыльске Курской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжают атаковать российскую территорию. В День Святой Троицы представители киевского режима ударили по Успенскому собору в Рыльске Курской области. Момент происшествия попал на видео, пишет SHOT .

На опубликованных кадрах слышны звуки стрельбы в районе Успенского собора. У входа в собор разбросаны обломки, отлетевшие от здания, а также разбитое стекло от поврежденных окон.

В момент вражеской атаки внутри собора никого не было.

На момент публикации заметки информации о пострадавших не поступало. На месте работают оперативные службы.