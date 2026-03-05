Al Jazeera: на западе Ирана прогремела серия взрывов
В городе Сенендедж на западе Ирана прогремела серия взрывов, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал Al Jazeera.
«На кадрах… видны множественные взрывы в западном городе Сенендедж», — говорится в сообщении.
Отмечается, что одной из целей ударов могло стать здание радиотелевизионного ведомства.
Утром 28 февраля вооруженные силы Израиля и Соединенных Штатов осуществили удары по территории Ирана. В результате атаки, затронувшей ряд городов, зафиксированы жертвы среди гражданского населения, включая детей.
В числе погибших оказался верховный лидер Ирана Али Хаменеи.
