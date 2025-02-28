«Акулы не нападали»: дайвинг-клуб раскрыл причину смерти россиян на Филиппинах
В Сети распространилась информация, что двое россиян, плававших с аквалангом, погибли из-за нападения акул на Филиппинах, но в дайвинг-клубе Divona эту информацию опровергли, заявив, что причиной смерти туристов стало нисходящее течение, сообщает газета «Известия».
Во время второго погружения группу дайверов застало врасплох мощное нисходящее течение, хотя первый спуск прошел без происшествий. Все участники погружения имели необходимые сертификаты и большой опыт в дайвинге.
Двум дайверам и инструктору удалось спастись, ухватившись за коралловый риф на глубине 19 м, однако остальных членов группы унесло течением в глубину, где они пропали из поля зрения.
Позднее стало известно, что дайверы из России погибли. Тело одного из них нашли с оторванной рукой.