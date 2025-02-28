«Акулы не нападали»: дайвинг-клуб раскрыл причину смерти россиян на Филиппинах

В Сети распространилась информация, что двое россиян, плававших с аквалангом, погибли из-за нападения акул на Филиппинах, но в дайвинг-клубе Divona эту информацию опровергли, заявив, что причиной смерти туристов стало нисходящее течение, сообщает газета «Известия» .

Во время второго погружения группу дайверов застало врасплох мощное нисходящее течение, хотя первый спуск прошел без происшествий. Все участники погружения имели необходимые сертификаты и большой опыт в дайвинге.

Двум дайверам и инструктору удалось спастись, ухватившись за коралловый риф на глубине 19 м, однако остальных членов группы унесло течением в глубину, где они пропали из поля зрения.

Позднее стало известно, что дайверы из России погибли. Тело одного из них нашли с оторванной рукой.