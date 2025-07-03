Руководитель Мособлдумы оценил степень готовности новой поликлиники в Ленинском

Председатель Московской областной Думы Игорь Брынцалов с главой Ленинского городского округа Станиславом Каторовым в рамках рабочей поездки в новую поликлинику, рассчитанную на 750 посещений в деревне Сапроново, обсудил вопросы комплектования поликлиники медицинским персоналом и обеспечения бесперебойной работы. Строительные работы, благоустройство прилегающей территории, установка мебели и необходимого оборудования здесь полностью завершены. В настоящее время медучреждение находится на этапе лицензирования деятельности, об этом сообщает пресс-служба главы муниципального образования.

«В Подмосковье строим поликлиники по единому стандарту — многопрофильные, оснащённые новейшим оборудованием, с удобной навигацией и полным спектром медуслуг. Совсем скоро такая откроет свои двери для жителей ЖК „Южное Видное“ вблизи деревни Сапроново Ленинского округа. Медучреждение вошло в перечень наказов наших избирателей, и мы включили его в Народную программу партии „Единая Россия“. Поэтому контроль тут самый пристальный, как со стороны жителей, так и партийцев. Стоимость работ — более 3 млрд рублей. Средства выделены из федерального и регионального бюджетов. Когда были здесь больше года назад — только завершались монолитные работы. Сегодня поликлиника выглядит завершённой, осталось пройти процесс лицензирования. И уже к августу учреждение будет готово принять первых пациентов», — сказал спикер регионального парламента Игорь Брынцалов.

Новая поликлиника включает в себя взрослое отделение, рассчитанное на 500 посещений в смену, детское отделение на 250 посещений, а также дневной стационар. Медучреждение оборудовано современной диагностической аппаратурой, в том числе МРТ, КТ и УЗИ. На базе поликлиники планируется открытие травматологического пункта и отделения Научно-исследовательского института детства Министерства здравоохранения Московской области.

«Отделение станет дополнительным центром, аккумулирующим передовые знания и практический опыт в области педиатрии, позволяющим оперативно внедрять инновационные методики диагностики и лечения самых распространенных детских заболеваний», — добавил глава Ленинского округа Станислав Каторов.

В поликлинике, рассчитанной на 750 посещений в смену, активно ведется набор персонала. На сегодняшний день штат укомплектован на 60%. На должность заведующей поликлиникой планируется назначить Розу Евлоеву, имеющую 18-летний опыт работы. В настоящее время Евлоева занимает должность заведующей поликлиникой № 1 Видновской клинической больницы.

Как отметил губернатор региона Андрей Воробьев, в Московской области становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что год от года жители все выше оценивают здравоохранение. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.