Очередную партию гуманитарного груза отправили из Ленинского округа участникам СВО

Председатель Московской областной Думы Игорь Брынцалов вместе с главой Ленинского округа Станиславом Каторовым, депутатами местного Совета депутатов, волонтерами Подмосковья, активистами «Молодой гвардии Единой России» и неравнодушными жителями округа отправили гуманитарный груз военнослужащим, участвующим в специальной военной операции. Об этом сообщает пресс-служба главы Ленинского округа Станислава Каторова.

«Вместе с нами отправляла груз супруга Олега — Наталья. Мы уже встречались с ней год назад. И тогда передавали для нужд роты мужа необходимые запчасти на машину, а также помогли семье решить ряд бытовых вопросов. Всего, с начала спецоперации в зону СВО из Ленинского округа силами администрации, предприятий, общественных организаций, местного отделения партии „Единая Россия“, волонтеров и жителей собрано более 550 тонн гуманитарной помощи. Благодарен всем, кто вносит свой вклад в это важное, нужное дело для приближения нашей общей Победы», — сказал председатель Московской областной Думы Игорь Брынцалов.

В составе груза на этот раз: маскировочные сети, электрогенераторы, медикаменты, бытовые приборы, радиоприборы и прочее оборудование.

«Список необходимого составляли на основе запросов, поступивших от бойцов и обработанных в нашем военно-патриотическом центре „Стратегия“. Часть посылки предназначена для медицинской роты, где служит наш житель Олег. Каждый груз, который мы собираем и отправляем нашим бойцам — это конкретный вклад в поддержку ребят, которые сегодня защищают нашу страну. Мы получаем прямые обращения с передовой и стараемся максимально точно отреагировать на все запросы. Важно, чтобы бойцы знали — здесь, дома, о них помнят и заботятся. Благодарю всех, кто помогает — вместе мы делаем большое дело ради нашей общей Победы», — сказал глава Ленинского городского округа Станислав Каторов.

На территории Ленинского городского округа функционируют постоянные пункты приема гуманитарной помощи на базе всех территориальных отделов администрации Ленинского городского округа, а также в зданиях кинотеатра «Искра» и военно-патриотического центра «Стратегия», в помещении муниципального учреждения по работе с молодежью «Энергия» и в ряде других территорий округа.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.

«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», — сказал Воробьев.