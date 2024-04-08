Акула впилась в ногу российского туриста на пляже элитного отеля на Мальдивах

«112»: акула напала на туриста из России на пляже мальдивского отеля «Мовенпик»

Акула напала на российского туриста, который отдыхал на побережье элитного отеля «Мовенпик» на Мальдивах. Хищница внезапно вцепилась в ногу отдыхающего и серьезно повредила ее, сообщает Telegram-канал « 112 ».

После нападения акулы мужчине пришлось пережить операцию. Впереди у россиянина долгий восстановительный период. При этом в отеле отказались комментировать произошедшее и вовсе открестились от туриста.

«Нам нечего комментировать, так как нам не поступало никаких сообщений о нападении акулы на человека», — заявили в отеле.

Известно, что в водах возле Мальдив водится 11 видов опасных хищниц, в том числе Белая и Тигровая акулы. При этом нападения на человека на островах бывают крайне редко.

Ранее туристов, которые отдыхают у берегов египетской Хургады, напугала агрессивная акула Мако. Там сейчас нельзя купаться на рассвете и закате, погружаться с маской и заниматься дайвингом.