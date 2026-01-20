Акула «патрулирует» пляжи в Хургаде и не дает купаться туристам

Пять пляжей в египетском курортном городе Хургада закрыли из-за акулы, которая буквально патрулирует береговую линию. Хищница не дает туристам купаться, сообщает SHOT .

Под ограничения попали сразу пять отелей: Stella Makadi Hotels & Resorts, Siva Golden, JAZ Palmariva Beach, Serenity Alpha Beach, Labranda Royal Makadi. Похожая ситуация уже происходила в сентябре 2025 года.

В Сети появились кадры, на которых можно заметить опасную хищницу. Она охотится прямо у берега, на который выбросилась рыба. Судя по видео, не боятся акулу только россияне. Они с радостью наблюдают за ней с близкого расстояния и отмечают красоту хищницы.

Ранее власти Австралии закрыли для купания десятки пляжей в районе побережья Сиднея после целого ряда случаев нападений акул на серферов. Под запрет попали 20 пляжей.

