сегодня в 05:58

9News: десятки пляжей в Сиднее закрыли после нападения акул на серферов

Власти Австралии закрыли для купания десятки пляжей в районе побережья Сиднея после целого ряда случаев нападений акул на серферов, сообщает РИА Новости со ссылкой на местный телеканал 9News.

Под запрет попали всего 20 пляжей.

Как сообщает портал News.com.au, за последние двое суток на побережье штата Новый Южный Уэльс произошло 4 случая нападения акул.

Отдыхающим посоветовали воздержаться от купания в водах вокруг Сиднея в течение следующей недели. По словам экспертов, это будет «самое опасное время за последние годы» из-за повышенной температуры и замутнения воды.

Ранее в Сиднее юный пловец стал жертвой нападения акулы, с тяжелыми травмами нижних конечностей он доставлен в больницу в критическом состоянии.

