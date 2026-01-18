Акула чуть не отгрызла ноги 12-летнему мальчику в Сиднее, он в тяжелом состоянии

В Сиднее юный пловец стал жертвой нападения акулы, с тяжелыми травмами нижних конечностей он доставлен в больницу в критическом состоянии, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на The Guardian.

Предварительно известно, что происшествие случилось, когда 12-летний мальчик плавал за границей зоны, огороженной специальной сеткой для защиты от акул. Характер ранений указывает на то, что ребенка атаковала крупная акула.

После извлечения из воды на пляже Шарк-Бич, расположенном в парке Нильсен, мальчику незамедлительно оказали первую медицинскую помощь, включая наложение жгутов. Затем его транспортировали в медицинское учреждение.

В настоящее время пляж закрыт для посещения, а правоохранительные органы предостерегают пловцов от захода в воду. Стало известно, что защитные сети в парке Нильсен были повреждены в результате сильного шторма в апреле 2025 года, и восстановительные работы завершились только в начале декабря.

