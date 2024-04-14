Актриса Инна Головина ушла из жизни в возрасте 49 лет

В возрасте 49 лет ушла из жизни актриса Инна Головина. Она долго боролась с тяжелой болезнью, сообщается на сайте «Электротеатра Станиславский».

Инна Головина была выпускницей театрального факультета Саратовской консерватории. Женщина окончила ВГИК и в сентябре 2003 года была приглашена в Театр им. К. С. Станиславского.

Головина сыграла в таких спектаклях, как «Сон в летнюю ночь», «Скучная история», «Синяя птица», «4.48 Психоз». Архетип чеховской женщины актриса прекрасно играла в «Чеховщине».

Женщина обладала прекрасным голосом и хорошо пела. Все восхищались ее ролями в концертах и пьесах. Руководство учреждения выразило глубокие соболезнования родным и близким артистки.