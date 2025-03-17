SHOT: звезда фильма «Аджика» Трусов попался с наркотиками в Москве

В Москве задержан артист Театра на Таганке и актер фильма «Аджика» Дмитрий Трусов. Полицейские нашли у него сверток с наркотиками, утверждает SHOT .

По данным издания, 35-летнего артиста задержали вечером 16 марта. Трусов ехал домой на машине, когда автомобиль остановили правоохранители. Во время беседы актер сильно нервничал. Вскоре силовики нашли в кармане Трусова пакетик с запрещенными веществами.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Столичному актеру могут вменить 228 статью Уголовного кодекса РФ.

Ранее с наркотиками задержали известного российского актера Евгения Ткачука. Он стал фигурантом двух уголовных дел.