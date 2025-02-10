Актер Марк Вдовин нашел мертвого мужчину под дверью квартиры в Москве

Звезда фильма «Подольские курсанты», актер Марк Вдовин нашел около двери своей квартиры мертвого мужчину, сообщает Mash .

Это произошло вечером 7 февраля. 32-летний артист вернулся в квартиру на улице Алабяна в Москве. Там на девятом этаже лежал человек без сознания.

Вдовин вызвал скорую помощь. Прибывшие медики только констатировали смерть мужчины.

Погибшим оказался 28-летний Игорь С. из Подмосковья. По предварительной информации, он умер от передозировки.