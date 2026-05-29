Актер Евгений Кулик пробил голову во Вьетнаме, ныряя в бассейн

Во Вьетнаме в больницу попал актер и блогер Евгений Кулик, он травмировал голову, ныряя в бассейн, сообщает Baza .

Блогер рассказал, что неудачно нырнул в бассейн вниз головой. из-за этого он сильно ударился.

Сразу после происшествия Кулик отправился в больницу. Там врачи сделали МРТ и наложили швы.

Сейчас с актером все хорошо. Он подчеркнул, что медики не нашли у него сотрясения и оценили травму как поверхностную.

