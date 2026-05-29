Актер Евгений Кулик пробил голову во Вьетнаме, ныряя в бассейн
Во Вьетнаме в больницу попал актер и блогер Евгений Кулик, он травмировал голову, ныряя в бассейн, сообщает Baza.
Блогер рассказал, что неудачно нырнул в бассейн вниз головой. из-за этого он сильно ударился.
Сразу после происшествия Кулик отправился в больницу. Там врачи сделали МРТ и наложили швы.
Сейчас с актером все хорошо. Он подчеркнул, что медики не нашли у него сотрясения и оценили травму как поверхностную.
