Актер Александр Овчинников почувствовал себя плохо на сцене «Театра на Трубной»

Mash: актеру Овчинникову стало плохо в день премьеры спектакля «Тетка Чарлея»

Российскому актеру театра и кино Александру Овчинникову стало плохо во время подготовки к спектаклю в Москве, сообщает Mash .

В «Театре на Трубной» 16 апреля должна была состояться премьера спектакля «Тетка Чарлея», но сейчас она находится под угрозой отмены. Во время подготовки к выступлению актеру Александру Овчинникову стало плохо прямо на сцене.

Овчинников пожаловался на давление. В настоящее время в театре ждут бригаду скорой помощи. Другие подробности произошедшего пока не уточняются.

Широкому зрителю актер известен по ролям в сериалах «Кухня», «Оперетта капитана Крутова» и «Час Волкова».

Ранее помощь медиков понадобилась актеру Валерию Баринову. Звезда «Кадетства» поскользнулся по пути на работу и травмировался.