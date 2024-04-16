Актер Александр Овчинников почувствовал себя плохо на сцене «Театра на Трубной»
Mash: актеру Овчинникову стало плохо в день премьеры спектакля «Тетка Чарлея»
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Российскому актеру театра и кино Александру Овчинникову стало плохо во время подготовки к спектаклю в Москве, сообщает Mash.
В «Театре на Трубной» 16 апреля должна была состояться премьера спектакля «Тетка Чарлея», но сейчас она находится под угрозой отмены. Во время подготовки к выступлению актеру Александру Овчинникову стало плохо прямо на сцене.
Овчинников пожаловался на давление. В настоящее время в театре ждут бригаду скорой помощи. Другие подробности произошедшего пока не уточняются.
Широкому зрителю актер известен по ролям в сериалах «Кухня», «Оперетта капитана Крутова» и «Час Волкова».
Ранее помощь медиков понадобилась актеру Валерию Баринову. Звезда «Кадетства» поскользнулся по пути на работу и травмировался.