Агрессивный скуф избил двух маленьких девочек в Петербурге

В одном из дворов на Пулковском шоссе в Санкт-Петербурге пьяный местный житель избил двух маленьких девочек, сообщает SHOT .

58-летний мужчина выпил днем и отправился за второй порцией спиртного. Возвращаясь из магазина, он решил пройти через детскую площадку, где в это время играла большая компания детей.

Неадекват начал ругать ребят за то, что они якобы кричат и неправильно себя ведут.

Как рассказали очевидцы, двух девочек 11 и 12 лет, которые ему возразили и попросили мужчину уйти, он избил. Пьяный неадекват несколько раз ударил девочек по головам, а еще одну из них кинул на землю и пнул ногой.

Пострадавших доставили в травмпункт. У девочек не оказалось ни переломов, ни гематом. Им диагностировали только многочисленные ушибы. После оказания медпомощи пострадавших отпустили домой.

Агрессора задержали силовики. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.