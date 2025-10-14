Агрессивный безбилетник распылил газовый баллончик в контролеров в Москве

Контролеры обнаружили, что мужчина не оплатил проезд в московском автобусе. В ответ он распылил газовый баллончик в лицо сотрудникам организатора перевозок и был задержан, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Инцидент произошел 7 октября в маршруте автобуса е70. Дмитрий Солдатенков не оплатил проезд.

Дептранс опубликовал видео происшествия. На записи мужчина ругался с сотрудниками московского транспорта и снимал их на смартфон. В руках у мужчины была длинная коробка. Затем он достал баллончик и распылил его в глаза контролерам.

Правоохранители следят за каждым подобным инцидентом. За нападение на сотрудников московского транспорта могут возбудить уголовное дело по статье 213 Уголовного кодекса России («Хулиганство», до пяти лет колонии) и по статье 318 УК («Применение насилия в отношении представителя власти», до 10 лет колонии).

Безбилетный проезд — административное нарушение. Из-за него мужчине выпишут штраф.

