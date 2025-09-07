«Агрессивная гражданская позиция»: москвич объявил войну машинам в своем дворе

Житель Москвы объявил войну водителям, потому что ему не нравятся машины во дворе. При этом москвич объяснил свои действия «агрессивной гражданской позицией», сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва» .

Инцидент произошел в одном из дворов столичного района Перово. Днем Евгений Т. во дворе своего дома повредил несколько припаркованных автомобилей. Мужчина скручивал с них номера, мял госзнаки и портил крепления. Владельцы пострадавших машин обратились в полицию, чтобы остановить действия соседа. Евгения задержали полицейские, на него составили протокол.

«Государственные номера снимал, но нецензурно не выражался. Снимал данные номера в связи с тем, что данные водители ездят по площадкам, где гуляют дети и это моя агрессивная гражданская позиция как гражданина», — объяснил мужчина свой поступок.

За хулиганство суд назначил мужчину меру пресечения в виде ареста сроком на 10 суток.