Агента ФБР арестовали из-за передачи секретной информации

Агента американского Федерального бюро расследований арестовали в Соединенных Штатах. Его подозревают в планах опубликовать данные о расследовании силовиков, связанному с оружием массового поражения другой страны, пишет New York Post (NYP) со ссылкой на документы суда, сообщает РИА Новости .

Арестованный спецагент ФБР Джонатан Бума собирался выложить в общий доступ книгу, в которой планировал рассказать о работе в Федеральном бюро расследований. Мужчина занимался контрразведывательной деятельностью.

Бума арестовали еще 17 марта. Его задержали прямо перед посадкой на самолет в другую страну.

Агента ФБР обвиняют в том, что он распечатал секретные файлы Федерального бюро расследований. После этого в 2023 году передал эти данные подельникам.

В документах суда говорится, что в черновике книги были данные, добытые Бумой благодаря работе в ФБР. В них есть информация о программе разработки оружия массового поражения иного государства.

В апреле 2023 года в США задержали подозреваемого в утечке секретных материалов Пентагона Джека Тейшейру. Он служил в разведывательном подразделении ВВС Нацгвардии американского штата Массачусетс.