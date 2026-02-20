Агент Киева хотел взорвать здание госфонда поддержки бойцов СВО в Ставрополе

сегодня в 10:18

В Ставрополе агент Киева хотел устроить взрыв в День защитника Отечества. Мужчину ликвидировали при задержании, сообщает РИА Новости .

Агент планировал взорвать здание государственного фонда поддержки участников СВО прямо в День защитника Отечества.

Мужчина самостоятельно изготовил взрывное устройство, приобрел все необходимые комплектующие. После этого он успел заложить их в тайник.

Во время задержания злоумышленник оказал силовикам вооруженное сопротивление. Он был уничтожен ответным огнем.

