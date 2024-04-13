Аэропорт Тегерана закрыт на неопределенный срок

Ранее авиакомпании KLM, Qantas, и Austrian Airlines приостановили полеты над Ираном, Lufthansa временно отменила все рейсы в страну.

ВВС Израиля приведены в боевую готовность, военная авиация поднята в небо.

Ранее в Вашингтоне заявили, что Иран может атаковать территорию Израиля рано утром 14 апреля.