Аэропорт Тегерана закрыт на неопределенный срок
Международный аэропорт Тегерана закрыли до дальнейшего уведомления
Фото - © Телеканал "360° Подмосковье"
Международный аэропорт Тегерана закрыт на неопределенный срок, пишет Telegram-канал 360.
Ранее авиакомпании KLM, Qantas, и Austrian Airlines приостановили полеты над Ираном, Lufthansa временно отменила все рейсы в страну.
ВВС Израиля приведены в боевую готовность, военная авиация поднята в небо.
Ранее в Вашингтоне заявили, что Иран может атаковать территорию Израиля рано утром 14 апреля.