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Аэропорт Тегерана закрыт на неопределенный срок

Международный аэропорт Тегерана закрыли до дальнейшего уведомления
Происшествия

Фото - © Телеканал "360° Подмосковье"

Международный аэропорт Тегерана закрыт на неопределенный срок, пишет Telegram-канал 360.

Ранее авиакомпании KLM, Qantas, и Austrian Airlines приостановили полеты над Ираном, Lufthansa временно отменила все рейсы в страну.

ВВС Израиля приведены в боевую готовность, военная авиация поднята в небо.

Ранее в Вашингтоне заявили, что Иран может атаковать территорию Израиля рано утром 14 апреля.