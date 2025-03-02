Аэропорт Грозного временно закрывали для безопасности

Для обеспечения безопасности полетов самолетов в 09:36 по московскому времени вводились ограничения на работу аэропорта Грозный, сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко.

Грозненский аэропорт временно не принимал и не отправлял лайнеры.

Экипажи самолетов, авиадиспетчеры и службы воздушной гавани принимают все необходимые меры, чтобы обеспечить безопасность полетов.

В 10:24 ограничения на прием и выпуск воздушных судов были сняты.