Аэропорт Гагарин в Саратове временно приостановил работу

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Прием и отправка самолетов временно приостановлены в международном аэропорту Гагарин в Саратове. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу воздушной гавани.

Согласно онлайн-табло аэрогавани, в данный момент задерживается вылет двух рейсов из Саратова в Москву.

Несколько часов назад губернатор Саратовской области Роман Бусаргин писал в Telegram-канале, что существует угроза удара украинских беспилотников по региону. Тогда привели в боевую готовность сотрудников городских служб.

Также Бусаргин призывал жителей Саратовской области сохранять спокойствие.