«Аэрофлот» отменил рейс в Тегеран
«Аэрофлот» посадил борт в Махачкале, отменив рейс в Тегеран
«Аэрофлот» отменил рейс Москва-Тегеран в целях безопасности, самолет приземлится в Махачкале, пишет РИА Новости со ссылкой на сообщение в Telegram-канале пресс-службы авиакомпании.
«Рейс SU514 Москва — Тегеран за 13.04.2024 выполнит посадку в аэропорту Махачкалы. В целях обеспечения безопасности полета самолет после дозаправки вернется в Москву», — говорится в сообщении.
Уточняется, что самолет вернут в столицу.
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