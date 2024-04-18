Аэродром и склады попали под удар российских сил в Ивано-Франковской области

Целью удара ВС РФ в Ивано-Франковской области стал аэродром

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев рассказал, что российские военные ударили по аэродрому в Ивано-Франковской области Украины, сообщает РИА Новости .

По его словам, под удар попал аэродром в городе Коломыя, там случилась детонация. Спустя несколько минут взрывы прозвучали в самом Ивано-Франковске. Здесь были поражены склады.

«Потом было три прилета в город Ивано-Франковск, недалеко от центра. Один из прилетов попал в расположение военных» Сергей Лебедев координатор николаевского подполья

Также координатор николаевского подполья, сославшись на свидетелей, рассказал о большом количестве машин скорой помощи. Кварталы практически сразу оцепили.

В четверг утром в Ивано-Франковской области на фоне воздушной тревоги прогремели взрывы.