Аэродром и склады попали под удар российских сил в Ивано-Франковской области
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Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев рассказал, что российские военные ударили по аэродрому в Ивано-Франковской области Украины, сообщает РИА Новости.
По его словам, под удар попал аэродром в городе Коломыя, там случилась детонация. Спустя несколько минут взрывы прозвучали в самом Ивано-Франковске. Здесь были поражены склады.
«Потом было три прилета в город Ивано-Франковск, недалеко от центра. Один из прилетов попал в расположение военных»
Сергей Лебедев
координатор николаевского подполья
Также координатор николаевского подполья, сославшись на свидетелей, рассказал о большом количестве машин скорой помощи. Кварталы практически сразу оцепили.
В четверг утром в Ивано-Франковской области на фоне воздушной тревоги прогремели взрывы.