Адвокат Жорин оценил шансы смягчить срок за кальян на куличе

Адвокат Сергей Жорин заявил, что москвичке, осужденной за кальян на куличе, вряд ли существенно смягчат приговор. Итоговый срок связан с отменой условного наказания по предыдущему делу, сообщает NEWS.ru .

Сергей Жорин отметил, что три года и 25 дней лишения свободы обусловлены не только эпизодом с куличом, но и тем, что новое преступление было совершено в период условного срока.

«В соответствии с адвокатской этикой я не могу комментировать конкретное уголовное дело с осужденной за кальян на куличе москвичкой. Однако в аналогичных ситуациях общая правовая логика выглядит следующим образом. По части 1 статьи 148 УК РФ максимальное наказание — до года лишения свободы. Само по себе это преступление относится к категории небольшой тяжести. Поэтому итоговые три года и 25 дней, судя по опубликованным данным, связаны не столько с наказанием за эпизод с куличом, сколько с тем, что новое дело пришлось на период условного срока по предыдущему приговору. В такой ситуации суд вправе назначить окончательное наказание по совокупности приговоров. Шанс на смягчение в апелляции есть, но говорить о нем как о гарантированном было бы неправильно», — пояснил адвокат.

Жорин добавил, что Верховный суд разъяснял: при новом умышленном преступлении небольшой или средней тяжести суд учитывает характер обоих дел, личность обвиняемого и поведение в испытательный срок. Отмена условного наказания не является автоматической мерой и зависит от оценки суда.

Ранее суд в Москве признал виновной 27-летнюю девушку, которая 13 апреля в баре на улице Сретенке изготовила кальян на основе кулича и опубликовала видео в социальных сетях.

