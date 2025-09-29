«Адвентистка седьмого дня» хочет отобрать у дочери дорогое жилье в центре Москвы

Религиозная организация отбирает квартиру в центре Москвы у дочки своего адепта

87-летняя «адвентистка седьмого дня» хочет отобрать дорогую квартиру в центре Москвы у собственной дочки. Она заявляет, что девушка якобы ее избивает, а еще подает против дочери иски, составляемые товарищами по религиозному объединению, сообщает Baza .

Дочь пенсионерки Елена приобрела квартиру в Хамовниках в начале 2000-х. Цена составляла не менее 60 млн рублей. Она записала жилье на родителей. Через 3 месяца мать Галина написала на девушку дарственную.

Отец скончался в феврале 2018 года. Между дочерью и матерью начался конфликт, когда на похороны пришли люди, состоящие в рядах церкви «Адвентисты седьмого дня». Елена считает организацию сектой. После этого мать начала предпринимать попытки через суд лишить дочку квартиры.

В 2019 году Галина подала первый иск. Она попыталась оспорить дарственную. В суде ее юристом был член религиозной группы, однако лицензии он лишился в 2011 году. Тем не менее, он от лица Галины пытался убедить судью, что дочь ее якобы избивала.

После этого пенсионерка подала другой иск. Якобы Галина в 2022 году дала Елене 62,5 млн рублей. Но документы, подтверждающие это, были подделками.

Во время всех судебных разбирательств Галину поддерживали «адвентисты седьмого дня». По словам Елены, представитель организации угрожал ей расправой.

«Адвентисты седьмого дня» отрицают, что являются сектой. Также они не признают, что принимают участие в судебных разбирательствах семьи.

Елену защитил ее брат Василий. Он подтвердил заявления сестры в суде.

