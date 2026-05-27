Адский ураган и пылевая буря обрушились на Челябинскую область — видео

На Челябинскую область обрушился мощный ураган в сочетании с пылевой бурей. Стихия уже успела наделать немало бед в регионе, в том числе повалила деревья и сорвала крыши. Видео с последствиями стихии показал SHOT .

Из-за шквалистого ветра в областном центре повалены деревья на площади Революции, с крыш снесены антенны, повреждены несколько автомобилей, а дороги оказались усыпаны сломанными ветвями.

Сильные порывы ветра привели к отключениям электроэнергии — света лишились ТЦ «Алмаз» и микрорайон Плановка. В некоторых домах города из-за урагана также временно отключили воду. Кроме того, молния ударила в линию электропередачи на Новороссийской улице, что добавило проблем энергетикам, которые восстанавливают подачу электричества.

Один из эпизодов разгула стихии едва не привел к трагедии. В одном из районов города крупное дерево рухнуло на тротуар буквально через несколько секунд после того, как по нему прошла пожилая женщина. Пенсионерка чудом осталась жива.

В МЧС по Челябинской области объявили штормовое предупреждение. Днем 28 мая в отдельных районах региона ожидаются сильные ливни, град и порывы ветра до 25 метров в секунду.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.