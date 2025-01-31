900 раменских школьников эвакуировали из-за вспыхнувшего в кабинете чайника

В пятницу днем в одном из кабинетов школы №19 Раменского округа произошло возгорание, из здания на улицу вывели 900 учащихся, сообщает пресс-служба администрации округа.

К зданию школы, расположенному на улице Космонавтов, д. 22, оперативно прибыли экстренные службы. Специалисты провели в образовательном учреждении разведку — открытое горение не было обнаружено.

Предварительно, в кабинете психолога на 3 этаже вспыхнул чайник. Короткого замыкания проводки не было.

Telegram-канал «МК: срочные новости» публикует кадры с места ЧП, снятые одним из учеников. На видео показано, как из кабинета валит густой черный дым, он заволакивает коридор на этаже. Детей рядом с источником возгорания нет — они уже спускаются вниз по лестнице.

В данный момент школьники вернулись в здание и продолжают обучение.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что очень важно всем быть на местах и оперативно оказывать максимальную помощь по тому или иному происшествию.

«Очень важно всем быть на местах и оперативно оказывать максимальную помощь по тому или иному происшествию. Вы это прекрасно знаете — и те, кто работает недавно, и те, кто работает продолжительное время. Это отличительная черта команды, которая должна у нас присутствовать постоянно», — подчеркнул Воробьев.