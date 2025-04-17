9 лет без пандуса: пермячка с инвалидностью вынуждена ползти по лестнице домой

В Пермском крае женщина с инвалидностью в течение 9 лет вынуждена добираться до своей квартиры по лестнице ползком, сообщает « Осторожно, новости ».

Местная жительница рассказала, что обращалась в администрацию, где ей ответили, что средств на новый пандус нет. Даже после решения суда от 2024 года об установке пандуса того до сих пор нет.

«Я все ползаю по подъезду и собираю грязь. Вот и еще плюс год в копилку „мытья полов подъезда своей одеждой“. Сказали ставить за свой счет. В администрации сейчас отписки опять накидают и все. У них, что ли, там сидеть ждать? Пандус стоит 200 тыс. рублей, а пенсия у меня — 20 тысяч», — отметила она.

Ранее стендап-комика Артемия Останина задержали при пересечении границы России и доставили в Москву. Юмористу вменяют статью 282 УК РФ. Его «шутка» про инвалида-колясочника в метро, который «подорвался на мине», вызвала широкий резонанс.