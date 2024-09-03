9 лесных пожаров произошло в Подмосковье в первые дни сентября

С 1 по 3 сентября на территории гослесфонда Подмосковья возникло 9 возгораний. Все они ликвидированы в день обнаружения, сообщает пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области.

«По прогнозам синоптиков, жаркая погода сохранится как минимум еще неделю, осадков не ожидается. На большей части территории гослесфонда Подмосковья установился IV класс пожарной опасности. В связи с этим комитетом лесного хозяйства Московской области до 9 сентября в 13 лесничествах Подмосковья введены ограничения на посещение гражданами лесов и въезд транспортных средств», — рассказал председатель комитета лесного хозяйства Московской области Евгений Агулов.

В связи с установлением на территории земель лесного фонда в границах Московской области IV класса пожарной опасности в лесах в зависимости от условий погоды и отсутствием улучшения пожароопасной обстановки в лесах с 31 августа по 9 сентября вводится ограничение пребывания граждан в лесах и въезда в них транспортных средств в целях обеспечения пожарной безопасности в лесах, расположенных на территории земель лесного фонда Шатурского, Егорьевского, Орехово-Зуевского, Виноградовского, Ступинского, Луховицкого, Подольского, лесничества «Русский лес», Наро-Фоминского, Звенигородского, Истринского, Клинского и Дмитровского филиалов ГКУ МО «Мособллес», все участковые лесничества, все кварталы, все выделы.

На это время ограничено пребывание граждан в лесах и запрещены: разведение костров, въезд транспортных средств в лесные массивы. Лесные дороги перекрываются шлагбаумами.

На время режима ограничения пребывания граждан усиливается патрулирование лесов сотрудниками лесной охраны, правоохранительных органов и МЧС.

Контроль за пребыванием жителей в лесах осуществляется с помощью беспилотных авиационных систем (БПЛА), авиации, фотоловушек, камер системы видеомониторинга, системы обнаружения больших групп людей на основе данных операторов мобильных сетей.

За поджог, который привел к лесному пожару, последует уголовная и административная ответственность:

лишение свободы на срок до 10 лет;

для физических лиц — до 60 тыс. рублей;

для должностных лиц — до 110 тыс. рублей;

для юридических лиц — до 2 млн рублей.

Кроме того, граждане обязаны:

соблюдать требования пожарной безопасности;

при обнаружении лесных пожаров сообщать о них на единый номер вызова экстренных оперативных служб «112»;

принимать при обнаружении лесного пожара посильные меры по его тушению своими силами до прибытия сил пожаротушения;

немедленно уведомлять органы государственной власти или органы местного самоуправления о имеющихся фактах поджогов или захламления лесов.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что костры и травяные палы представляют угрозу и требуют технологического подхода, своевременной подготовки к пожароопасному периоду.

«Мы обратили внимание на то, что в ряде муниципалитетов часто люди сигнализируют нам о возгораниях, которые связаны с человеческим фактором — пал травы или шашлыки. У нас 95% пожаров случается по вине человека. Больше всего в Балашихе, Орехово-Зуеве, Воскресенске», — сказал Воробьев.