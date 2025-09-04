9-классник в Подмосковье умер после первого дня в школе

Трагедия произошла в подмосковном Долгопрудном. Девятиклассник вернулся со школьной линейки в День знаний и умер от остановки сердца, сообщает Mash .

1 сентября 14-летний парень весь день провел в школе, хотя и жаловался на сильную усталость. Когда он вернулся домой, то сразу отправился в свою комнату.

Младшая сестра школьника услышала странный звук. Когда девочка вошла в комнату, то увидела, что брат лежит на полу и задыхается. Она позвонила родителям, которые сразу вызвали скорую помощь, но к приезду врачей ребенок умер.

По предварительным данным, причиной смерти девятиклассника стала острая сердечная недостаточность. Семья школьника характеризуется как благополучная. По словам родителей, у парня не было хронических заболеваний.

Ранее в Санкт-Петербурге школьник попал в реанимацию. Одноклассники решили разыграть товарища с помощью карандаша и стула.