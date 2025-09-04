Сел на карандаш: розыгрыш школьника в Петербурге закончился реанимацией

сегодня в 10:38

Школьник попал в реанимацию после розыгрыша с карандашом и стулом в Петербурге

В Санкт-Петербурге школьник попал в реанимацию. Одноклассники решили разыграть товарища с помощью карандаша и стула, сообщает «Фонтанка» .

Каким образом прошел подобный «прикол» от одноклассников, остается только догадываться. Известно, что ребенок сел на острый предмет.

Третьеклассник получил серьезную рану, прямо из школы в Красносельском районе его доставили в реанимацию. Состояние ребенка оценивают как тяжелое.

