87-летний житель Мэриленда признался пастору в убийстве соседа

По данным следствия, Дикштейн и Бушнелл жили в одном доме на Франклин-стрит. Мужчины поссорились после того, как Бушнелл начал чинить розетку и отключил электричество во всем доме. Как пишет New York Post, конфликт, предположительно, произошел вечером 19 сентября. Дикштейн несколько раз выстрелил в соседа.

Утром 20 сентября Дикштейн приехал в Frederick Christian Fellowship Church и рассказал пастору о стрельбе. Он также указал, где находится тело. После звонка пастора полицейские прибыли в дом около 11:32 и обнаружили Бушнелла мертвым в ванной. В багажнике автомобиля, на котором подозреваемого доставили в церковь, они нашли пистолет в чехле.

Дикштейна задержали и предъявили ему обвинения в убийстве первой и второй степени. Суд назначил экспертизу его психического состояния и проверку способности участвовать в процессе. Мужчину оставили под стражей без права внесения залога. По данным полиции, ранее он не привлекался к уголовной ответственности. Следователи устанавливают последовательность событий и мотив конфликта.

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