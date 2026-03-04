сегодня в 18:26

80 человек погибли из-за атаки субмарины США по иранскому судну IRIS Dena

В результате атаки американской подлодки на иранское судно IRIS Dena в Индийском океане погибли приблизительно 80 человек. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел Шри-Ланки, пишет газета «Известия» со ссылкой на Reuters.

«На данный момент с затонувшего у берегов Шри-Ланки иранского военно-морского судна IRIS Dena, подвергшегося атаке американской военной подводной лодки, извлечено около 80 тел», — приводит издание слова дипломата.

Судно следовало в Иран из одного из индийских портов и было уничтожено на удалении примерно 40 морских миль от побережья города Галле.

По имеющимся данным, общая численность экипажа составляла порядка 180 человек. Спасательные подразделения ВМС Шри-Ланки подняли на борт около 30 моряков, которые затем были госпитализированы, еще не менее 78 человек получили ранения.

Происшествие с уничтожением корабля ВМС Ирана силами США в нейтральных водах является первым в своем роде.

