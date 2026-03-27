8 прилетов произошло в Череповце в результате ударов украинских БПЛА

После ударов украинских беспилотников по промышленной площадке в Череповце Вологодской области были зафиксированы восемь прилетов. Критическая инфраструктура округа не пострадала, сообщает в своем Telegram-канале губернатор региона Георгий Филимонов.

На месте происшествия в Череповце находятся сотрудники служб. Работает оперативный штаб.

Также на Череповецкой промышленной площадкой ликвидировали 10 БПЛА ВСУ. В 07:34 Филимонов написал, что в Вологодской области отменили беспилотную опасность.

Ранее сообщалось, что средства ПВО с 23:00 26 марта до 07:00 27 марта перехватили и уничтожили 85 украинских беспилотников над регионами РФ. В том числе их ликвидировали над Вологодской областью.

